Das erste Mal stand Mark Hamill 1977 als Luke Skywalker in "Krieg der Sterne" vor der Kamera. Seitdem kehrte er immer wieder in dieser Rolle auf die Leinwand zurück. Auch in den neusten Teilen der "Star Wars"-Reihe, "Die letzten Jedi" (2017) und "Der Aufstieg Skywalkers" (2019), spielte Hamill mit. Auch war er in einigen Folgen der Disney Plus-Serie "The Mandalorian" (2019) zu sehen, wo die von Hamill verkörperte Rolle dank CGI-Technik in jüngerer Form zurückkehrte.