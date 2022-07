US-Schauspieler Martin Lawrence (57) will mit seinem Kollegen Will Smith (53) auch nach dessen Ohrfeigen-Eklat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zusammenarbeiten. Das gemeinsame Projekt "Bad Boys 4" sei Spekulationen zum Trotz nicht auf Eis gelegt, sagte Lawrence dem Magazin "Ebony". "Wir haben noch mindestens einen Film", kündigte der Komiker an. Einen Termin für den Kinostart nannte er nicht.