Hollywood-Star Martin Short (75) muss den wohl schwersten Verlust seines Lebens verkraften: Seine älteste Tochter Katherine Hartley Short ist am Montag, den 23. FEbruar 2026, in Los Angeles gestorben. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Laut "TMZ" starb sie durch eine selbst zugefügte Schussverletzung.

"Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short", ließ Shorts Sprecher in einem Statement mitteilen. "Die Familie Short ist am Boden zerstört über diesen Verlust und bittet um Privatsphäre in dieser Zeit. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte."

Katherine Elizabeth Short war das älteste von drei Kindern, die der "Only Murders in the Building"-Star und seine verstorbene Ehefrau Nancy Dolman (1951-2010) adoptiert hatten. Statt ins Rampenlicht zu treten, widmete sich Katherine der Sozialarbeit. Sie engagierte sich bei der Organisation "Bring Change 2 Mind", die sich für den Abbau von Stigmata rund um psychische Erkrankungen einsetzt.