Tochter des Hollywoodstars am Neujahrstag tot in einem Hotel in San Francisco aufgefunden. Sie wurde nur 34 Jahre alt.

Oscarpreisträger Tommy Lee Jones (79) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Tochter Victoria Jones wurde am Neujahrstag leblos in einem Hotel in San Francisco, Kalifornien, aufgefunden. Sie wurde nur 34 Jahre alt, wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Behördenangaben berichtet. Die Feuerwehr von San Francisco bestätigte dem Magazin, dass sie kurz vor 3 Uhr morgens Ortszeit am Donnerstag wegen eines medizinischen Notfalls zum Fairmont Hotel gerufen wurde. Eine Person sei vor Ort tot aufgefunden worden. Die Polizei erklärte dem Magazin, dass Beamte in dem Hotel eintrafen und gemeinsam mit Rettungskräften eine erwachsene Frau für tot erklärten.

Fremdverschulden wird ausgeschlossen Wie der Sender "NBC Bay Area" unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, soll es sich bei der Verstorbenen um Victoria Jones handeln. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Fremdverschulden werde jedoch nicht vermutet, so der Sender. Victoria war das Kind aus der Ehe von Tommy Lee Jones mit seiner Ex-Frau Kimberlea Cloughley. Aus dieser Verbindung stammt auch Victorias älterer Bruder Austin Jones (43). Weder ein Sprecher des Schauspielers noch das Hotel oder die zuständige Gerichtsmedizin haben sich bislang zu dem Vorfall geäußert.

Kleine Filmauftritte in Filmen des Vaters Victoria Jones trat in jungen Jahren selbst vor die Kamera. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2002 an der Seite ihres Vaters in der Sci-Fi-Komödie "Men in Black II". Drei Jahre später wirkte sie in dem Drama "Three Burials - Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada" mit - einem Film, bei dem Tommy Lee Jones selbst Regie führte und ihre Stiefmutter Dawn Laurel-Jones als Standfotografin arbeitete. Zudem war Victoria 2003 in einer Episode der erfolgreichen Teenie-Serie "One Tree Hill" zu sehen. Tommy Lee Jones gehört seit Jahrzehnten zu den gefragtesten Charakterdarstellern Hollywoods. Für seine Rolle des unbarmherzigen U.S. Marshals in "Auf der Flucht" (1993) gewann er den Oscar als bester Nebendarsteller. Weitere unvergessliche Auftritte hatte er in Filmen wie "JFK", der "Men in Black"-Reihe, "No Country for Old Men" und "Lincoln".