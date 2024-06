Ein lange gehegter Traum

In der Tat bewies Lilly sogleich mit einem alten Video, das sie zusammen mit ihrem Text postete, dass sie gerne noch früher in den Schauspiel-Ruhestand getreten wäre. In dem Clip von 2006, der an einem Strand aufgenommen wurde, wird sie gefragt, wo sie sich in zehn Jahren sieht. Lillys Antwort: "Ich habe Angst davor, das mit dem Rest der Schauspielwelt zu teilen. Aber im besten Fall wäre ich in zehn Jahren eine pensionierte Schauspielerin."

Bemerkenswert: Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Evangeline Lillys Stern in Hollywood gerade erst aufgegangen. Zwei Jahre zuvor feierte sie ihren Durchbruch dank der Mystery-Serie "Lost", der sie von Anfang an und bis zum Finale 2010 angehörte.

Wäre ihr Wunsch von damals in Erfüllung gegangen, so hätte sie nach dem ersten "Ant-Man"-Teil aus dem Jahr 2015 aufhören müssen. Die beiden Fortsetzungen "Ant-Man and the Wasp" (2018) und "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (2023) hätte sie dann nicht mehr am Set erlebt. Ebenso wenig "Avengers: Endgame" - nach "Avatar" der kommerziell erfolgreichste Film der Kinogeschichte.