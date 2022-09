5 Stars, die ihre Karriere mit einem Film ruiniert haben

Am Ende der Nuller Jahre galt Taylor Kitsch als einer der heißesten aufstrebenden Stars in Hollywood. Er macht sich vor allem durch seine TV-Rolle in "Friday Night Lights" einen Namen und lieferte anschließend eine großartige Leistung als Photojournalist in "The Bang Bang Club" ab.

Mit drei Blockbuster-Rollen in der Tasche hätte 2012 das große Jahr für Kitsch werden sollen, doch es besiegelte leider den Absturz des Shooting-Stars. Nachdem "Battleship" und "Savages" gefloppt waren, hing seine gesamte Hoffnung am 300 Millionen-Dollar-Epos "John Carter". Der Film überzeugte jedoch auch nicht an den Kinokassen und Kitsch wurde von den Studios für immer abgeschrieben. Seitdem ist er hauptsächlich in TV-Produktionen zu sehen.