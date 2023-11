Matthew Perry plante Biopic über sein Leben

So war es ein Traum von Perry, sein eigenes Leben zu verfilmen. Das erzählte seine (platonische) Freundin und Model Athenna Crosby gegenüber "Entertainment Tonight Canada". Er hatte auch bereits einen ganz speziellen Schauspieler im Auge, den er gerne als jüngere Version von sich in diesem Biopic sehen wollte: nämlich Zac Efron, seinem ehemaligen "17 Again"-Co-Star. "Weil er sagte, [Zac] habe so gute Arbeit geleistet", so Crosby.

Weniger als 24 Stunden nach dem Treffen mit Crosby war Perry tot. Das Model erinnert sich in einer Instagram-Story: "Ich möchte betonen, dass Matthew extrem gut gelaunt war und mit mir enthusiastisch über die Dinge sprach, die er in seinem Leben vorhat." Tragischer Nachsatz: "Er war so glücklich und lebhaft."

Efron selbst hat sich zu Perrys Plänen noch nicht geäußert. Der 36-Jährige gehört außerdem zu den sehr wenigen (ehemaligen) Kolleg:innen von Perry, die kein öffentliches Statement zu dessen Tod abgaben.