Matthew Perry (53) will einen geschmacklosen Satz über Keanu Reeves (58) in künftigen Ausgaben seiner Autobiografie streichen. Das versprach der "Friends"-Star laut der "Los Angeles Times" am Wochenende bei einem Bücherfestival, das die Zeitung veranstaltete. "Ich habe eine dumme Sache gesagt", gestand Perry. "Es war gemein, so etwas zu tun."

Was war passiert? In seiner im November 2022 erschienenen Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" klagt Perry über den frühen Tod seiner befreundeten Kollegen River Phoenix (1970-1993) und Chris Farley (1964-1997). Beide waren einer Überdosis Drogen zum Opfer gefallen.