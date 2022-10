Matthew Perry: Wegen Herzstillstand nicht in "Don't Look Up"

Die Memoiren des früheren "Friends"-Stars Matthew Perry (53) sorgen auch weiterhin für Furore. Erst am 1. November wird Perrys Werk mit dem Titel "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" im Handel erscheinen, doch vorab wurde nun bekannt, warum der Schauspieler letztendlich nicht im Netflix-Erfolgsfilm "Don't Look Up" mit Superstar Leonardo DiCaprio (47) zu sehen war: Perry hatte in der Zeit der Dreharbeiten einen Herzstillstand erlitten.