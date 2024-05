Darum geht es in der fortgesetzten Untersuchung des LAPD

Eine im Dezember eingeleitete Untersuchung beschäftigt sich weiter mit den Todesumständen. Das Los Angeles Police Department (LAPD) führt eine strafrechtliche Untersuchung über die Herkunft des Ketamins durch, das zum Tod des Schauspielers führte, wie die Polizeibehörde am Dienstag (21. Mai) dem Sender CNN erklärte. In den andauernden Ermittlungen seien auch zwei Bundesbehörden, die US Drug Enforcement Administration und der US Postal Inspection Service, involviert.

"Hypothetisch gesehen besteht die Möglichkeit einer strafrechtlichen Verurteilung, je nachdem, was die Ermittlungen ergeben, aber so weit sind wir noch nicht", sagte ein LAPD-Sprecher und erklärte, dass die Behörden untersuchten, woher Perry die Drogen hatte und wer sie geliefert hat.