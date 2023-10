In ihrem am 2. Oktober erscheinenden Buch "Szenen keiner Ehe" erhebt Autorin Marie Theres Relin (57), Tochter der Schauspielerin Maria Schell (1926-2005), schwere Vorwürfe. Laut dem Magazin "Bunte" gibt sie darin an, im Alter von 14 Jahren von ihrem Onkel "sexuell missbraucht, verführt, entjungfert" worden zu sein.

Den Namen ihres Onkels nennt sie in dem gemeinsamen Werk mit ihrem Ex-Mann Franz Xaver Kroetz (77) nicht - jetzt meldete sich allerdings Maximilian Schells (1930-2014) Tochter Nastassja (34) zu Wort und sagt gegenüber "Bild": "Ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht!"