Trennung nach Bekanntgabe der Schwangerschaft

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, enthüllte bei einem Auftritt im Mai 2022, dass Fox eine Fehlgeburt erlitten hatte. Im November 2024 verriet die Schauspielerin ihren Instagram-Followern, dass sie wieder schwanger sei, und präsentierte ihren Babybauch mit schwarzer Körperfarbe. "Nichts ist jemals wirklich verloren", schrieb sie damals auf Instagram. "Welcome back." Wenig später trennten sich Fox und MGK, die sich im Januar 2022 verlobt hatten. Eine Quelle sagte damals gegenüber "Page Six": "Megan ist eine starke, unabhängige Frau und braucht keinen Mann in ihrem Leben."

Nachdem Fox mit Kelly Schluss gemacht hatte, verriet ein Insider dem "People"-Magazin zudem, dass sie nach dem Ende ihrer Beziehung nicht wirklich viel mit dem Rapper gesprochen habe. "Sie haben viele Jahre lang versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen. Es war anstrengend für Megan." Sie sei "fertig mit ihm. Sie will sich jetzt nur noch auf das Baby und ihre Jungs konzentrieren. Sie lebt alleine und hat nicht viel Kontakt zu MGK", hieß es weiter.