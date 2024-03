Megan Fox ist schon seit Jahren in Hollywood als Schauspielerin bekannt. Filme wie die "Transformers"-Reihe oder "Jennifer's Body" sorgten für Fox' Mega-Aufstieg. Die Darstellerin wurde unter anderem für ihre Attraktivität immer wieder in der Branche gefeiert, doch nun erklärte Fox, dass sie dafür einen großen Preis zahlte. Die 37-Jährige erklärte im "Call Her Daddy"-Podcast, welche Eingriffe sie an ihrem Körper durchführen ließ.