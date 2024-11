Green hingegen reagierte auf die Trennung mit Verständnis: "Ich kann nicht böse auf sie sein, denn sie hat nicht darum gebeten, so zu fühlen", sagte er in einem Podcast. Das Paar musste jedoch von Anfang an ein Patchworkleben führen, das viele Herausforderungen mit sich brachte. Auch Machine Gun Kelly hat bereits eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung.

Bereits der Beziehungsauftakt fand unter schwierigen Voraussetzungen statt. Sie lernten sich im März 2020 am Set des Indie-Thrillers "Midnight in the Switchgrass" kennen - damals war Fox noch mit dem Schauspieler Brian Austin Green (51) verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat. Dass sie ihn zugunsten des Rappers verließ, brachte ihr viel Kritik ein.

Gegenseite Liebesschwüre

Im Juli 2020 gaben Megan Fox und Machine Gun Kelly im Podcast "Give Them Lala ... With Randall" von Lala Kent und Randall Emmett ihr erstes gemeinsames Interview und enthüllten ihre Verbundenheit. Die Schauspielerin sagte über das erste Treffen: "Ich wusste sofort, dass er das ist, was ich eine Zwillingsflamme nenne. Eine Zwillingsflamme ist kein Seelenverwandter, sondern eine Seele, die so hoch aufgestiegen ist, dass sie gleichzeitig in zwei verschiedene Körper aufgeteilt werden kann. Ich glaube, wir sind also eigentlich zwei Hälften derselben Seele. Und das habe ich ihm fast sofort gesagt, weil ich es sofort gespürt habe."

Einen Monat später schwärmte er bei Instagram : "Habe auf die Ewigkeit gewartet, um dich wiederzufinden..." Sie beteuerte ihm daraufhin: "Mein Herz gehört dir." In einem Interview mit "Nylon " betonte sie im November 2020: "Ihn zu lieben, ist wie in einen Tsunami oder einen Waldbrand verliebt zu sein. Die Intensität, mit ihm zu verschmelzen, ist einfach überwältigend, und die Bedrohung, die davon ausgeht, ist so mächtig, aber so schön, dass man gar keine andere Wahl hat, als sich ihm mit Ehrfurcht und Dankbarkeit hinzugeben."