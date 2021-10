Hollywood-Star Mel Gibson (65, "Lethal Weapon", "Braveheart") lässt sich auf eine seltene Fernsehrolle ein. Der Oscar-Preisträger soll in der geplanten Miniserie "The Continental" eine Hauptrolle übernehmen, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am 18. Oktober berichteten. Die Serie spielt in Anlehnung an die Kinofilme um "John Wick" in der Welt von Auftragskillern.

Zeitlich ist sie 40 Jahre davor angesiedelt. Schauplatz ist das Hotel "The Continental" im New York der 1970er Jahre, in dem Auftragsmörder aus aller Welt absteigen. Gibson soll eine Figur namens Cormac spielen.