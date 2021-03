"John Wick: Kapitel 4 + 5": Ausblick auf die Story-Line

John Wick ist schon immer das reinste Stehauf-Männchen gewesen und so brauchen wir uns auch nach seinem spektakulären Absturz vom Dach eines Hauses nicht über seine Gesundheit zu sorgen. Am Ende von Kapitel 3 war er zwar eher am Boden zerstört, doch der Rachedurst des Profikillers ist noch lange nicht gestillt.

Wie bereits seit einiger Zeit bekannt ist, wird es nicht bloß bei einem einzigen weiteren Teil bleiben, um die Geschichte abzuschließen, sondern es folgen noch mindestens zwei Sequels, bei denen erneut der ausgebildete Stuntman Chad Stahelski Regie führt.