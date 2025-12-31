Das Paar geht getrennte Wege. Für ihren gemeinsamen Sohn wollen die beiden weiterhin da sein.

Hollywoodstar Mel Gibson (69) und Drehbuchautorin Rosalind Ross (35) sind kein Paar mehr. Wie das US-Magazin "People" berichtet, trennten sich die beiden bereits vor rund einem Jahr - abseits der Öffentlichkeit und ohne großes Aufsehen. In einem gemeinsamen Statement erklärten Gibson und Ross gegenüber dem Magazin: "Obwohl es traurig ist, dieses Kapitel in unserem Leben zu beenden, sind wir mit einem wunderbaren Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern sein." Der gemeinsame Sohn Lars ist acht Jahre alt.

Freude über Sohn und Oscarnominierung Die beiden lernten sich 2014 über gemeinsame Bekannte kennen. Trotz des Altersunterschieds von 34 Jahren führten sie wenig später eine Partnerschaft, die fast ein Jahrzehnt Bestand hatte. 2017 kam Sohn Lars zur Welt - nur wenige Tage bevor Gibson seine Oscar-Nominierung als bester Regisseur für das Kriegsdrama "Hacksaw Ridge" erhielt. Damals schwärmte der Filmemacher: "Was könnte aufregender sein, als die Nominierungen verkündet zu bekommen, während ich meinen neugeborenen Sohn im Arm halte?" Lars ist nicht Gibsons einziges Kind. Der Oscarpreisträger hat insgesamt neun Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Mit seiner Ex-Frau Robyn Moore, mit der er von 1980 bis 2009 verheiratet war, hat er eine Tochter sowie sechs erwachsene Söhne. Aus der 2010 beendeten Beziehung mit der Pianistin Oksana Grigorieva stammt die mittlerweile 16-jährige Tochter Lucia. Erst im September 2024 zeigten sich seine beiden jüngsten Kinder, Lucia und Lars, an der Seite ihres Vaters auf dem roten Teppich. Bei der Premiere seines Films "Monster Summer" in Los Angeles strahlten die drei gemeinsam für die Kameras.

Schweres Jahr für Gibson Das vergangene Jahr brachte für Gibson nicht nur das Beziehungsende. Im Januar 2025 verlor er sein Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden in Los Angeles. Der Schauspieler befand sich zu diesem Zeitpunkt beruflich außerhalb der Stadt, seine Familie und die Haustiere konnten jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. "Die gute Nachricht ist, dass es meiner Familie und den Menschen, die ich liebe, gut geht", sagte Gibson während eines TV-Auftritts bei "NewsNation". "Wir sind alle wohlauf und in Sicherheit - das ist alles, was wirklich zählt." Beruflich blickt der 69-Jährige nach vorn: Aktuell arbeitet er an "The Resurrection of the Christ", der Fortsetzung seines Bibel-Epos "Die Passion Christi" aus dem Jahr 2004. Der Film soll in zwei Teilen erscheinen, der erste Teil kommt voraussichtlich am Karfreitag 2027 in die Kinos.