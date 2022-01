Anfang des neuen Jahres ist die neue Showtime-Serie "Yellowjackets" mit Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey und vielen weiteren Stars bei uns auf Sky gestartet.

Die Mystery-Show erzählt von einem kanadischen High-School-Frauenfußball-Team, das in den 90er-Jahren bei einem Flugzeugabsturz in der Kanadischen Wildnis ums Überleben kämpfte. Inzwischen versuchen die Überlebenden, ein normales Leben zu führen, was nach den traumatischen Ereignissen aber leichter gesagt als getan ist – und dann werden die Frauen auch noch bedroht.