Meryl Streep erhält "spanischen Nobelpreis"

Hollywoodschauspielerin Meryl Streep (73) wird in diesem Jahr mit dem angesehenen Prinzessin-von-Asturien Preis in der Spart Kunst ausgezeichnet. Das gab am Mittwoch die Jury der Preisstiftung im nordspanischen Oviedo bekannt. Die auch als "spanische Nobelpreise" bekannte Auszeichnung wird seit 1981 alljährlich im Oktober in acht verschiedenen Sparten vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert.