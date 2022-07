Serie ist ein "wahres Kronjuwel"

Auch Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals (in den USA ist "Only Murders" auf der Streaming-Plattform Hulu zu sehen) freut sich, dass sein Erfolgskind weitere Schritte in die Welt hinaus wagen darf: "'Only Murders in the Building‘ ist ein wahres Kronjuwel", betont er (via "Hollywood Reporter").

Und weiter: "Die generationenübergreifende Anziehungskraft, die Kombination aus Humor und Herz und der wirklich originelle Ansatz sind ein Markenzeichen und ein Beweis für die Arbeit von Dan [Fogelman], John [Hoffman], Steve [Martin], Marty [Short] und Selena [Gomez]. Wir sind dankbar, dass wir weiterhin die Geschichten von Charles, Oliver und Mabel einem Publikum präsentieren dürfen, das uns immer wieder gezeigt hat, wie sehr sie sich nach neuen Erzählungen sehnen.“

Wonach wir uns auch sehnen ist ein baldiger Ausstrahlungstermin, aber der steht freilich noch nicht fest. Wir halten euch auf dem Laufenden!



Die ersten beiden Staffeln sind auf Disney+ zu sehen. Hier geht's zur Serie!