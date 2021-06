Zu ihrem 72. Geburtstag ist Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep mit einem ungewöhnlichen Geschenk überrascht worden: Street-Art-Künstler Adrian Wilson benannte die U-Bahn-Station der 72 Street in New York kurzerhand in "72 Streep" um.

Auf Instagram teilte der Künstler Bilder der U-Bahn-Schilder, auf denen er das "t" jeweils mit einem "p" überklebt hatte.