In einer Mitteilung lobte Webb Zeglers "außergewöhnliche" Stimme, neben "Stärke, Intelligenz und Optimismus". Der Drehstart ist für 2022 geplant.

Jungstar

Zegler, die eine kolumbianische Mutter hat, ist Hollywoods neue Nachwuchshoffnung. 2019 hatte Steven Spielberg der damals 17-jährigen Schülerin die Hauptrolle der Maria in seinem "West Side Story"-Remake gegeben.

Ihr Filmdebüt soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Sie hat auch schon den Zuschlag für eine Rolle in dem Superheldenspektakel "Shazam! Fury of the Gods".