Method Acting: 7 Stars, die alles für ihre Rolle gaben

Daniel Day Lewis

Daniel Day Lewis ist bekannt dafür, dass er sich vollkommen in seinen Rollen verliert. Für das historische Drama "Der letzte Mohikaner" lernte er Tiere zu häuten, Kanus zu bauen, Messerwerfen und eine Muskete während des Laufen nachzuladen. Er lehnte jegliche moderne Technologie am Set ab.

Der Film "Hexenjagd" spielt in einem ländlichen Dorf des 17. Jahrhunderts, in dem es weder Strom noch fließendes Wasser gibt. Um sich in die damaligen Lebensumstände reinversetzen zu können, baute Lewis das Haus seiner Figur mit eigenen Händen und reiste nur per Pferd.