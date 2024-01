Hat Shia LaBeoufs (37) Ehefrau Mia Goth (30) mit Absicht einem Statisten bei der Arbeit gegen den Kopf getreten? Das behauptet nun ein Mann namens James Hunter, der mit Goth in einem Filmprojekt zusammengearbeitet haben soll. Dokumenten zufolge, die der Seite "TMZ" vorliegen, beklage der Komparse, dass es während Dreharbeiten im vergangenen Jahr zu dem Tritt gekommen sei.

Es handelte sich dabei um die Dreharbeiten zu "MaXXXine", dem dritten Teil einer Horrorfilmreihe der Filmproduktionsfirma A24, der dieses Jahr erscheinen soll. Die ersten beiden Teile "X" und "Pearl" wurden 2022 veröffentlicht - ebenfalls mit Mia Goth in der Hauptrolle Maxine Minx. In der Klage gibt Hunter an, für drei Drehtage engagiert worden zu sein, um einen Toten zu spielen.