Slasherfilm im Retrolook

"Pearl" ist das Prequel zu Ti Wests Horrorfilm "X". Hier erfahren wir, wie aus einem unschuldigen Mädchen mit großen Ambitionen eine mörderische Pornodarstellerin wurde. Eigentlich war nie ein Prequel vorgesehen, doch die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass direkt nach den Dreharbeiten zu "X" die Produktion an „Pearl“ begann.

In einem Interview mit "Indiewire" sprach der Regisseur von den Dreharbeiten in Neuseeland und der ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte des Films: „Ich kam aus der Quarantäne und wir bauten die Sets für 'X'. Wir waren mitten in einer Pandemie und an dem einzigen Ort, wo man sicher Filme drehen konnte. Das Team von 'Avatar 2' war auf Pause, deshalb haben wir die Chance genutzt und gleich zwei Filme gemacht.“

Ein österreichischer Kinostart für "Pearl" ist noch nicht geplant, aber eine Veröffentlichung zum Jahreswechsel scheint realistisch.