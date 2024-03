Oscarpreisträger gegen Atomwaffen: Filmstars wie Jane Fonda (86), Michael Douglas (79), Julianne Moore (63) und Emma Thompson (64) haben sich einem offenen Brief angeschlossen, in dem die führenden Politiker der Welt zur atomaren Abrüstung aufgefordert werden. Die Aktion geht auf die Organisation "Nuclear Threat Initiative" (NTI) zurück, die die Aufmerksamkeit für Christopher Nolans (53) Oscar-nominiertem Film "Oppenheimer" (2023) nutzen will, um die Diskussion über die nukleare Bedrohung voranzutreiben.

Im Vorfeld der Oscar-Verleihung in der Nacht vom 10. zum 11. März startete die Organisation in Los Angeles die Kampagne "Make Nukes History" (Dt. "Atomwaffen sollen Geschichte werden"). Mit Hilfe von Plakatwänden, Kunstinstallationen, Social-Media-Aktionen und dem bereits genannten offenen Brief von Topstars, der in der "Los Angeles Times" veröffentlicht wurde, soll auf die zivilisationsgefährdenden Risiken der heutigen Atomwaffenarsenale aufmerksam gemacht werden.