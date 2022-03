Oscars 2022: Die 7 größten Skandale in der Geschichte der Oscars

Es ist die Nacht der Nächte in Hollywood und für alle Film-LiebhaberInnen da draußen: Die Oscar-Verleihung findet jährlich im altehrwürdigen Dolby Theatre in Los Angeles statt, dieses Jahr ist es am 27. März so weit. Neben all der Selbstbeweihräucherung der Traumfabrik (etwas, das Hollywood am besten kann!) sind die Oscars auch immer wieder für modische Highlights, Überraschungen aller Art, skurrile Momente und handfeste Skandale gut.

Besonders von Letztgenannten gibt es in der Geschichte der Academy of Motion Picture Arts and Sciences so einige – und die sind so unglaublich und mitunter aberwitzig, dass sie durchaus auch Teil der nominierten Filme selbst sein könnten ...

Die 7 größten Skandale und Hoppalas in der Geschichte der Oscars: