Ein unmittelbares Bedürfnis, zur Schauspielerei zurückzukehren, verspüre er derzeit nicht. "Wenn sich etwas Gutes ergibt, das mir wirklich gefällt. Aber ich fühle kein brennendes Verlangen", erklärt er. Seine Arbeit als Produzent setze er fort. In den vergangenen Jahren sei es jedoch "überwältigend" gewesen, seine Produktionsfirma Further Films "zu leiten und gleichzeitig zu schauspielern".

Absage an Marvel-Rolle

Auch ganz neue Generationen von Filmfans konnten den großen Hollywood-Mimen in den vergangenen Jahren neu kennenlernen. In den bislang drei "Ant-Man"-Filmen des Marvel Cinematic Universe verkörperte er Dr. Hank Pym. Zuletzt erschien Anfang 2023 der finanziell enttäuschende "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Eine Rückkehr ins MCU kann sich Douglas, der Anfang der 2010er Jahre den Krebs besiegte, nicht vorstellen. "Ich glaube nicht. Ich hatte die Erfahrung, und ich war aufgeregt, es zu tun", berichtet er "Deadline". Vor seinen Auftritten in den, mit vielen Spezialeffekten hergestellten, Comic-Verfilmungen der Marvel Studios hatte er "noch nie einen Film mit Greenscreen gedreht".