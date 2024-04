Beste Produktion seiner Karriere

Die aufwendige Miniserie mit opulenten Kostümen wurde im Jahr 2022 in 160 Tagen in Paris und an anderen französischen Schauplätzen, darunter in Versailles, abgedreht. Dies sei die beste Produktion seiner Karriere gewesen, begeistert sich Douglas - und verweist dabei auf einen Cast mit französischen Stars wie Thibault de Montalembert ("Call My Agent!"), Ludivine Sagnier ("Swimming Pool") oder Jeanne Balibar (Memoria").

Eine wichtige Rolle kommt auch dem 19-jährigen Briten Noah Jupe zu, aus Filmen wie "Suburbicon", "A Quiet Place" und "Honey Boy" bekannt. Er spielt den Enkelsohn Temple Franklin, der seinen Großvater mit 16 Jahren nach Frankreich begleitet. Dort hat er erste Liebschaften und wird in das Ringen um die junge amerikanische Demokratie verwickelt.

Für Douglas, der die Serie auch mitproduzierte, ist das ein wichtiger Aspekt. "Dies ist für jüngere Zuschauer wichtig, die durch Noahs Rolle einen besseren Zugang zu dem Stoff haben", sagt der Hollywoodstar und zweifache Großvater. Bei dem "Franklin"-Dreh sei Douglas für ihn ein "sehr cooler" Großvater gewesen, bescheinigt Jupe dem Altstar im Pressegespräch.