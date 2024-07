Michael J. Fox spielt im Rollstuhl mit Coldplay in Glastonbury

Darum ist Michael J. Fox so bedeutend für Coldplay

In dem Sci-Fi-Film aus dem Jahr 1985 spielte Michael J. Fox die Hauptrolle des Marty McFly. Wie "Zurück in die Zukunft" zur Gründung seiner Band führte, erklärte Chris Martin unter anderem 2022 in der "The Kelly Clarkson Show". "Ich bin auf dem Land in England aufgewachsen, bevor es das Internet gab", sagte er. Musik habe er nur im Fernsehen gehört und diese dann mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Die Szene, in der Michael J. Fox in "Zurück in die Zukunft" den Chuck-Berry-Song "Johnny B. Goode" performt, hätte ihn davon überzeugt, in einer Band sein zu wollen.