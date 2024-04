Fox hatte ja 2020 verkündet, sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen zu wollen und bot dem "Empire Magazine" auch eine Erklärung dafür: Er habe sich wie Leonardo DiCaprios Figur in Tarantinos "Once Upon A Time … in Hollywood" gefühlt. Dort erlitt dieser in der Rolle des Rick Dalton einen regelrechten Wutanfall, als er sich einen Text nicht merken konnte.

Fox selber sei es ähnlich gegangen, als er 2020 bei einem Gastauftritt in zwei Folgen der Serie "The Good Fight" Probleme mit seinem Gedächtnis hatte. Fox führte das näher aus: "Im Film schaut Dalton in den Spiegel und schreit sich vor Wut selber an. Ich hatte einen vergleichbaren Moment, als ich auch in den Spiegel blickte und dachte: 'Ich kann mir keinen Text mehr merken'." Daraufhin habe er die Konsequenzen gezogen.