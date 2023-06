Michael J. Fox: So süß ist die Liebeserklärung an seine Frau

Im Juli feiern sie ihren 35. Hochzeitstag

Das Paar kennt sich bereits seit dem Jahr 1985. Pollan spielte damals in der Sitcom "Familienbande" Michael J. Fox' Freundin. Zusammen kamen sie drei Jahre später bei den Dreharbeiten zu dem Film "Die grellen Lichter der Großstadt". Dann ging alles ganz schnell: Am 16. Juli 1988 gaben sie sich das Jawort und feiern demnächst also bereits ihren 35. Hochzeitstag - eine Seltenheit unter den oft kurzlebigen Hollywood-Ehen.