Parkinson-Forschung

Im Jahr 2000 gründete er schließlich die "Michael J. Fox Foundation" und konnte bisher mehr als 1,75 Milliarden Dollar für die Parkinson-Forschung einbringen. Aufgeben komme für ihn nicht infrage. "Ich möchte Parkinson nicht für mich selbst heilen, sondern für die Menschen in der Zukunft", so Fox. Kraft gebe ihm vor allem auch seine Familie, insbesondere seiner Frau Tracy Pollan (62). Das Paar feiert am 16. Juli seinen 35. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie vier Kinder.

Die Veranstaltung "Bits & Pretzels HealthTech" für Innovationen im Gesundheitswesen ist ein Ableger der Gründermesse "Bits & Pretzels" und bringt Start-ups, Unternehmen, Mediziner und Investoren zusammen.