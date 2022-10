Michael J. Fox: Trauer um seine Mutter Phyllis

Der Hollywood-Star Michael J. Fox (61) trauert um seine Mutter Phyllis Fox. Das gab der "Zurück in die Zukunft"-Darsteller laut dem "People"-Magazin auf einer Veranstaltung im Rahmen der Comic-Con in New York City bekannt. Demnach starb seine Mutter bereits vor mehr als zwei Wochen am 24. September im Alter von 92 Jahren.

In einer Anekdote über seine Mutter erzählte Fox, dass sie in den 1980er strikt dagegen war, dass ihr Sohn den Film "Zurück in die Zukunft" in den Abend- und Nachtstunden drehte und gleichzeitig tagsüber für die Sitcom "Familienbande" vor der Kamera stand. Sie habe sich Sorgen um seine Müdigkeit gemacht.