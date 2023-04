Micheál Richardson: Sohn von Liam Neeson ist auch Schauspieler

Schon seit zehn Jahren im Filmbusiness

Im kommenden Mai wird der Film "On Our Way" in ausgewählte US-Kinos und kurz darauf On-Demand kommen, in dem Richardson die Hauptrolle Henry verkörpert. Für diese Darbietung wurde ihm bereits im Juli des vergangenen Jahres der Rising Star Award des Ischia Film Festivals in Italien verliehen.

Neu im Filmgeschäft ist Richardson aber bei Weitem nicht. Noch als Micheál Neeson feierte er im Klamauk-Streifen "Anchorman - Die Legende kehrt zurück" sein Debüt. Fünf Jahre später hatte er im Musikdrama "Vox Lux" mit Natalie Portman (41) eine kleine Rolle inne. Nicht von der Hand zu weisende Starthilfe folgte in den Jahren 2019 und 2020, als Richardson in den beiden Streifen "Hard Powder" und "Auf die Liebe" mitwirkte. Hauptdarsteller in beiden Werken: ein gewisser Liam Neeson.