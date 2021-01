Michelle Pfeiffer spielt First Lady Betty Ford in einer Serie

US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer (62, "Die fabelhaften Baker Boys", "Avengers: Endgame") wird in einer geplanten Serie die frühere First Lady Betty Ford (1918 - 2011) verkörpern. Das gab das TV-Network "Showtime" am 21. Jänner bekannt. Oscar-Preisträgerin Viola Davis (55, "Fences") steht schon länger für die Rolle von Michelle Obama fest. Davis ist auch als ausführende Produzentin an Bord.

In der ersten Folge der Reihe "The First Lady" über das Privatleben und die politische Rolle einflussreicher Präsidenten-Gattinnen der USA soll auch Elena Roosevelt porträtiert werden.