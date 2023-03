Zurück von den Toten in "Avatar: The Way of Water"

"Avatar: The Way of Water" brachte zwei Figuren zurück, die in Teil eins eigentlich gestorben waren. Der von Stephen Lang (70) verkörperte Oberschurke Miles Quaritch kehrte als Mensch-Na'vi-Hybrid zurück. Sigourney Weaver (73) ist in Form des Na'vi-Teenagers Kiri dabei, Tochter der von ihr in Teil eins verkörperten Wissenschaftlerin Grace Augustine.

Michelle Rodriguez ist eigentlich eine Spezialistin für unerwartete Franchise-Comebacks. In den Filmreihen "Resident Evil", "Machete" und "Fast & Furious" kehrte sie in Fortsetzungen zurück, obwohl das ursprünglich jeweils nicht so vorgesehen war. "Ein viertes Mal können wir das nicht machen, das wäre zu viel des Guten!", so Rodriguez zu "Vanity Fair" über das geplatzte "Avatar"-Comeback.