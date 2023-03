So wird "Avatar 2" zum Heimkino-Erlebnis

Wenn euch dennoch Zweifel hinsichtlich des Video-on-demans-Starttermin plagen, ist das mitunter nachvollziehbar. Immerhin ist "Avatar: The Way of Water" einer jener Filme, der ganz und gar von seiner hervorragenden Technik lebt, die natürlich besonders auf großer Leinwand zur Geltung kommt. Lohnt es sich also überhaupt, den Film zuhause anzusehen?

Dazu hat sich (marketingtechnisch sehr schlau) Regisseur James Cameron selbst zu Wort gemeldet. Im Interview mit "npr" erklärte er, dass es nicht zwingend notwendig sei, über eine Heimkino-3D-Technologie zu verfügen, um "Avatar: The Waxy of Water" zuhause genießen zu können.

Es reiche ein großer Fernseher (so groß wie möglich!) und ein Dolby-Surround-Soundsystem, ist Cameron überzeugt. Apropos Fernseher: Man sollte recht nahe beim Bildschirm sitzen, rät der Regisseur, um sich so gut wie möglich von der Schönheit der Bilder einfangen zu lassen. Ob das so gesund für die Augen ist, ist allerdings eine andere Frage ...