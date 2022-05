US-Schauspielerin Michelle Williams erwartet ihr drittes Kind. "Es ist eine große Freude", sagte die 41-Jährige am Dienstag (Ortszeit) dem US-Magazin "Variety". "Im Laufe der Jahre fragt man sich, was sie für einen bereithalten oder nicht. Es ist aufregend zu entdecken, dass etwas, das man sich immer wieder wünscht, nun noch einmal möglich ist. Dieses Glück geht an mir und meiner Familie nicht vorüber."