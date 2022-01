Michelle Williams von Film über Heath Ledgers Tod abgesprungen

Der Titel als Traum

Das Drehbuch wurde teilweise durch den tragischen frühen Tod des Hollywood-Stars Heath Ledger ("Brokeback Mountain", "The Dark Knight") im Jahr 2008 inspiriert, und die Story lehnt sich an Erfahrungen an, die Williams dabei macht, mit ihrer Trauer über den Tod des Ex-Partners fertig zu werden. Mehr sogar: der Filmtitel selbst geht auf einen ihrer Träume zurück.

Dass Williams dann von dem Film wieder abgesprungen ist und die Hauptrolle nicht übernommen hat, kann Gray verstehen: "Wir alle kennen das Gefühl, mit dem wir konfrontiert werden, wenn jemand gestorben ist, der uns sehr nahe gestanden hat. Als der Drehstart unmittelbar bevorstand, erkannte Michelle Williams, dass ihr das alles doch noch zu viel ist, und sie hat sich auf freundliche Weise zurückgezogen."