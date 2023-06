Dank "Breaking Bad" bekannt

Die wohl bekannteste Rolle des Schauspielers war die des Dennis Markowski in "Breaking Bad". Batayeh ist in mehreren Folgen als der Manager der Wäscherei "Lavanderia Brillante" zu sehen. Daneben hatte Batayeh unter anderem kleinere Auftritte in Serien wie "CSI: Miami" und "It's Always Sunny in Philadelphia" oder in Filmen wie "Leg dich nicht mit Zohan an".