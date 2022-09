Mila Kunis und Kutcher: So überstanden sie seine Krankheits-Zeit

Anfang August dieses Jahres hat Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher (44) enthüllt, dass vor rund zweieinhalb Jahren eine schwere Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde. Er habe damals an "einer super seltenen Form der Vaskulitis" gelitten und sei danach froh gewesen, noch "am Leben zu sein", verriet der Star als Gast in der Survival-Serie "Bear Grylls: Stars am Limit". In einem neuen Interview mit "Entertainment Tonight" äußerte sich nun auch Kutchers Ehefrau Mila Kunis (39) über die schwere Zeit und erklärte, wie es das Paar gemeinsam geschafft hat, sie zu überstehen.

"Es passierte genau vor Corona, also vor rund drei Jahren", schildert Kunis. In solch einer plötzlichen Ausnahmesituation habe man laut der Schauspielerin jedoch "keine Zeit, sich hinzusetzen und zu reden, sondern man beißt sich irgendwie durch". Verzweifeln sei schlichtweg keine Option gewesen: "Du hast ja immer noch Kinder, du hast eine Familie, du musst weiterleben. Wir hatten das große Glück, einander zu haben." Kunis und Kutcher haben zusammen Tochter Wyatt Isabelle (7) und Sohn Dimitri (5).