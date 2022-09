"Ich.bin.so.glücklich": Trailer zum Netflix-Drama mit Mila Kunis

Wir glauben: Fans von "Gone Girl", in dem auch nichts so ist, wie es scheint und uns eine Femme Fatale an der Nase herumführt, werden an der Story ihre Freude haben. Auch der Cast ist großartig: Mit dabei sind neben Kunis Finn Wittrock und Connie Britton.

"Ich.bin.so.glücklich" startet am 7. Oktober auf Netflix.



