Millie Bobby Brown erinnert Fans, dass sie kein Kind mehr ist

"Ich bin erst 17, aber am Ende des Tages werde ich zu einer Frau. Ich lerne, ein junge Frau zu sein. (...) Als junges Mädchen sehen die Leute dabei zu, wie man erwachsen wird, oder? Und sie sind interessiert an deiner Entwicklung und Reise. Aber sie sind nicht bereit zu akzeptieren, dass man erwachsen wird", so Millie Bobby Brown im Interview.

Die Britin berichtet vor allem von kritischen Stimmen zu ihrer Kleidung.