Millie Bobby Brown: Warum sie Klassiker wie "Harry Potter" nie gesehen hat

Auch "Harry Potter"-Filme kennt sie nur aus Erzählungen. Da Bobby Brown erst sieben Jahre alt war, als der letzte Teil von "Harry Potter" in den Kinos gezeigt wurde, könnte dieses Desinteresse natürlich daran liegen. Doch auch ihr Freundeskreis scheint sie in diesem Fall nur bedingt zu verstehen, wie sie ausplaudert: "Ich habe so viele FreundInnen, die mich ansehen und mich fragen 'Wie?' und ich dann so 'Ich weiß es nicht.'".

Die 17-Jährige schaue lieber romantische Liebesfilme wie "Wie ein einziger Tag" mit Ryan Gosling und Rachel McAdams.

Das gesamte Interview mit "MTV News" über ihren neuen Film "Godzilla vs. Kong" und ihren Werdegang ist hier nachzusehen: