Sie war erst elf Jahre alt, als sie für die Erfolgsserie "Stranger Things" vor der Kamera stand: Millie Bobby Brown (20) verrät in der neuen Ausgabe der "Vanity Fair" , dass das Erwachsenwerden als Serienheldin ihre "sozialen Fähigkeiten" beeinflusst hat und gibt zu: "Ich habe nicht viele Freunde".

Distanz zu anderen Kindern

Die Schauspielerin offenbart in dem US-Magazin, dessen Cover mit ihrem Konterfei sie stolz auf Instagram postete, dass die Dreharbeiten in einem derart jungen Alter sie daran gehindert haben, sich sozial zu entwickeln, da sie als Seriendarsteller von anderen Kindern distanziert waren durch Privatunterricht am Set. Noch isolierter lebte sie, als die Pandemie im Jahr 2020 ausbrach.

"Ich habe nicht viele Freunde, weil ich so bin", verrät Brown. "Ich bin nicht zur Schule gegangen, also habe ich nicht die besten sozialen Fähigkeiten, wenn es um Menschen in meinem Alter und Freundschaften geht. Ich kämpfe ziemlich viel damit. Ich habe ein paar Dinge verpasst. Aber ich arbeite diese Dinge durch."