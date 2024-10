Schon im Mai hat Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) heimlich "Ja" gesagt. Jetzt haben sie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (22) eine romantische Zeremonie in Italien vor Familie und Freunden gefeiert. Auf Instagram teilt sie private Fotos ihres großen Tages mit der ganzen Welt.

In einem bodenlangen maßgeschneiderten Galia Lahav-Kleid aus weißer Spitze mit meterlangem Schleier von Monvieve heiratete die Darstellerin aus der Erfolgsserie "Stranger Things" den Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (62) unter einem Blumenbogen, wie die veröffentlichten Fotos zeigen. Die Braut und der Bräutigam in elfenbeinfarbener Smokingjacke spazieren durch den Garten eines herrschaftlichen Anwesens. Zur Party wechselte Brown Spitze gegen Satin und kokettierte auf dem letzten Foto im weißen Minikleid mit einer schwarzen Fliege und Kaugummiblase im Mund. "Für immer und ewig, deine Frau", beschriftete Millie Bobby Brown die Bilderreihe.

Schwiegervater Jon Bon Jovi ist glücklich

Auch bei der heimlichen Hochzeit im Mai waren seine Eltern anwesend. Jon Bon Jovi bestätigte die Gerüchte einer Vermählung während eines Auftritts im BBC-Format "The One Show": "Es geht ihnen wunderbar. Sie sind absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit. Die Braut sah wunderschön aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann."

Die Schauspielerin und das Model entfachten zum ersten Mal im Juni 2021 Beziehungsgerüchte, nachdem er ein Selfie mit Brown auf Instagram geteilt hatte und es mit einem Herzen untertitelte. Kurz darauf wurden die beiden in New York City Händchen haltend fotografiert.