"O.C., California"-Stars Mischa Barton und Ben McKenzie waren ein Paar

Es war die erste Beziehung von Mischa Barton

Barton war von 2003 bis 2006 in der Serie zu sehen, sie war damals erst 17 Jahre alt, McKenzie war sieben Jahre älter als sie. "Es war irgendwie kompliziert für mich", erinnert sich Barton. Allgemein seien die Altersunterschiede am Set "für alle schwierig" gewesen, Barton habe immer das Gefühl gehabt, "überfordert" zu sein und "aufholen" zu müssen. Sie sei für "all das nicht bereit" gewesen.

Die Beziehung mit McKenzie sei damals ihre "erste" gewesen. "Ich war in der Schule immer ein echter Spätzünder und hatte noch nie wirklich ein Date. Ich hatte keine Ahnung, was ich tat." Die beiden Schauspielstars hätten sich recht schnell auf die Beziehung eingelassen, was auch mit dem Druck von außen zusammengehangen habe.