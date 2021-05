Kreative Differenzen?

Marissa Cooper war bei den Fans der Serie "O.C., California" besonders beliebt, da sie nicht nur das schöne, reiche, privilegierte Mädchen verkörperte. Sie erlitt einige tragische Schicksalsschläge und versuchte ständig, sich selbst zu finden.

Wie der Serien-Macher Josh Schwartz 2017 gegenüber "The Daily Beast" erklärte, seien kreative Differenzen und die Chemie zwischen der Besetzung Schuld an ihrem Ausstieg gewesen.

Wie Barton im Telefonat mit "E! Online" verriet, sei allerdings auch die Stimmung am Set für sie eine Herausforderung gewesen: "Ich habe mich immer geschämt, über die Erlebnisse hinter der Kamera zu sprechen, weil ich auf die Gefühle anderer Personen geachtet habe. Jetzt wo wir in einer Ära leben, in der wir über Erlebnisse berichten und Frauen klarstellen, was wirklich hinter der Kamera geschah und wie sie behandelt wurden, ändert sich das allerdings."

"Man wurde im Allgemeinen von manchen Männern am Set gemobbt, wodurch ich mich ziemlich schlecht gefühlt habe. Aber ich habe die Show auch geliebt und baute meine Schutzmauern auf, um damit und mit dem steigenden Ruhm klarzukommen. Während ich mit diesem Eindringen in mein privates Leben klarzukommen versuchte, fühlte ich mich schutzlos", fuhr Barton im Interview fort.