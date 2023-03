Freeman mit Handschuh schon bei WM in Katar

Um das Blut zum Zirkulieren zu bringen, trägt Freeman meist einen Kompressionshandschuh. Bereits bei seinem Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Katar im November 2022 hatte er ein Exemplar übergestreift, allerdings in Braun anstatt wie bei den Oscars in Schwarz. Bei der Oscarverleihung präsentierte Morgan Freeman mit Margot Robbie eine Hommage an das Produktionsstudio Warner Bros., das seinen 100. Geburtstag feierte.

2005 gewann der Mime selbst den Oscar, für seine Nebenrolle in dem Boxerdrama "Million Dollar Baby". Insgesamt wurde er fünfmal für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert.